Conheça a verdadeira história do Papai Noel

A figura de Papai Noel tem suas origens ligadas a São Nicolau - Foto: AFP

O Papai Noel, uma das figuras mais amadas do Natal, tem uma história que mistura tradições antigas, lendas europeias e a evolução comercial que o transformou no símbolo de boas festas que conhecemos hoje. Muito longe do Polo Norte, a história do bom velhinho surgiu na antiga Turquia.

A figura de Papai Noel tem suas origens ligadas a São Nicolau, um bispo do século IV, nascido na cidade de Mira (atual Turquia). Ele ficou conhecido como um homem bondoso, pois deixava moedas perto das chaminés de crianças menos favorecidas durante a noite, no dia 6 de dezembro. Com o passar do tempo e as variações em torno da lenda, a data acabou mudando para 25 de dezembro.

O culto a São Nicolau ficou hospedado pela Europa, onde foi associado a várias festas e tradições locais. Na Alemanha e na Holanda, no século 17, a prática de dar presentes em nome de São Nicolau começou a se enraizar. Os holandeses o chamavam de "Sinterklaas", um termo que acabaria evoluindo para o coloquial inglês para Papai Noel, "Santa Claus". Tempos depois, no século 19, várias versões de São Nicolau estavam surgindo em comunidades de língua inglesa em todo o mundo.

O Papai Noel moderno

A transformação de São Nicolau em Papai Noel, como conhecemos hoje, começou a ganhar forma no século XIX, especialmente nos Estados Unidos. Em 1823, um poema chamado “A Visit from St. Nicholas”, mais conhecido como "The Night Before Christmas" , foi publicado. Esse poema, escrito por Clement Clarke Moore, foi fundamental para consolidar a imagem do bom velhinho que voa pelo céu em um trem puxado por renas. A obra descrevia detalhes que se tornariam fundamentais para a imagem moderna de Papai Noel, como sua risada característica (“Ho, ho, ho!”), a maneira como ele descia pela chaminé e sua afeição pelas crianças.

Esse poema ajudou a criar a imagem de um homem alegre, bondoso e generoso, completamente afastado das figuras religiosas e mais centrado nas tradições de Natal como festas familiares e presentes.

O Papai Noel comercial

O velhinho rechonchudo, de barba branca e traje de inverno vermelho apareceu pela primeira vez na revista norte-americana Harpers Weekly, no ano de 1881. Mas, um tempo depois, a imagem de Papai Noel ganhou mais popularidade com a ajuda da Coca-Cola.

Em 1931, o ilustrador Haddon Sundblom foi contratado pela Coca-Cola para criar imagens de Papai Noel para seus anúncios. Sundblom desenhou um Papai Noel amistoso, caloroso, de barriguinha saliente e barba longa, usando um traje vermelho com detalhes brancos — uma imagem que viria a se tornar a mais icônica de todos.

Já a história de que o bom velhinho vive no Polo Norte, na verdade, surgiu como uma estratégia da Finlândia de estimular o turismo local. Nos anos 1950, o governo daquele país construiu uma vila na Lapônia, que se tornaria o lar do velhinho.