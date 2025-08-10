Conselheiro de Trump afirma que não irá parar enquanto Bolsonaro estiver preso

Donald Trump ao lado de Jason Miller - Foto: Reprodução | Instagram

Jason Miller, conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou nova onda de tensão diplomática entre Brasil e EUA ao declarar, neste domingo, 10, que “não vai parar” ou “desistir” até que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), seja libertado.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, 4, decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A declaração foi feita em resposta a um internauta na rede social X (antigo Twitter), que afirmou ser mais importante o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do que a libertação de Bolsonaro. Em tom ameaçador, Miller escreveu: “Libertem Bolsonaro... ou então”, numa referência velada à pressão sobre autoridades brasileiras.

Ministro Alexandre de Moraes sancionado pelos EUA

A escalada da crise ocorre em meio a sanções aplicadas pelo governo dos EUA contra Alexandre de Moraes, em 30 de julho. As medidas bloqueiam bens e contas do ministro em território americano e proíbem sua entrada no país. Moraes foi incluído na Lei Magnitsky, legislação criada em 2021 para punir autoridades internacionais acusadas de violações de direitos humanos.

Governo brasileiro reage com críticas e defende soberania

Na noite do sábado, 9, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil respondeu duramente à postura norte-americana. O governo classificou as declarações do vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, publicadas pela embaixada americana no Brasil, como um “novo ataque frontal à soberania brasileira e à democracia”.

O MRE reafirmou que o Brasil “não se curvará a pressões, venham de onde vierem” e expressou “absoluto rechaço às reiteradas ingerências do governo norte-americano em assuntos internos do país”.

Acusações de usurpação de poder no STF geram críticas internacionais

O texto republicado pela embaixada dos EUA no X cita Landau dizendo que “um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial” ao ameaçar membros dos poderes Legislativo e Executivo no Brasil. Essa afirmação intensificou o clima de confronto político e diplomático entre os dois países.