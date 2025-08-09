Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Deputado baiano é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro

O deputado está liberado para visitar o ex-presidente no dia 20 de agosto

Por Redação

09/08/2025 - 11:36 h
Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro
Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro -

O deputado federal Capitão Alden (PL/BA) recebeu a autorização do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A visita do parlamentar baiano aos aposentos de Bolsonaro acontece no dia 20 de agosto.

Além de Alden, outros parlamentares foram liberados para visitarem o ex-presidente do Brasil, sendo eles:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão;
  • Deputado federal Domingos Sávio;
  • Deputado federal Joaquim Passarinho;
  • Deputado federal Júlia Zanatta.

Leia Também:

Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
CCJ pede apoio de embaixada para colher depoimento de Zambelli
Inédito: saiba como terreiros terão acesso a computadores gratuitos

O ministro Alexandre de Moraes ainda negou o pedido de visita do deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO), mesmo sem detalhar o motivo, o ministro disse que Gayer é investigado pela Corte em um processo que está sob sigilo, e que é ligado a investigações envolvendo Jair Bolsonaro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Capitão Alden prisão visita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x