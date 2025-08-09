POLÍTICA
Deputado baiano é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro
O deputado está liberado para visitar o ex-presidente no dia 20 de agosto
Por Redação
O deputado federal Capitão Alden (PL/BA) recebeu a autorização do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A visita do parlamentar baiano aos aposentos de Bolsonaro acontece no dia 20 de agosto.
Além de Alden, outros parlamentares foram liberados para visitarem o ex-presidente do Brasil, sendo eles:
- Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão;
- Deputado federal Domingos Sávio;
- Deputado federal Joaquim Passarinho;
- Deputado federal Júlia Zanatta.
Leia Também:
O ministro Alexandre de Moraes ainda negou o pedido de visita do deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO), mesmo sem detalhar o motivo, o ministro disse que Gayer é investigado pela Corte em um processo que está sob sigilo, e que é ligado a investigações envolvendo Jair Bolsonaro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes