Deputado baiano é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro

Deputado federal Capitão Alden é autorizado a visitar Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Capitão Alden (PL/BA) recebeu a autorização do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A visita do parlamentar baiano aos aposentos de Bolsonaro acontece no dia 20 de agosto.

Além de Alden, outros parlamentares foram liberados para visitarem o ex-presidente do Brasil, sendo eles:

Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão;

Deputado federal Domingos Sávio;

Deputado federal Joaquim Passarinho;

Deputado federal Júlia Zanatta.

O ministro Alexandre de Moraes ainda negou o pedido de visita do deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO), mesmo sem detalhar o motivo, o ministro disse que Gayer é investigado pela Corte em um processo que está sob sigilo, e que é ligado a investigações envolvendo Jair Bolsonaro.