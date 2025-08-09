Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

CCJ pede apoio de embaixada para colher depoimento de Zambelli

Oitiva de Zambelli é necessária para processo de cassação após condenação por invasão do CNJ

Por Da Redação

09/08/2025 - 9:25 h
Deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) -

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) irá pedir apoio para a embaixada do Brasil na Itália para colher o depoimento da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa no país.

Leia Também:

Zambelli: entenda o Tratado de Extradição entre Brasil e Itália
Investigação sigilosa leva STF a bloquear conta do marido de Zambelli
Extradição de Carla Zambelli é uma questão de soberania

O depoimento de Zambelli é necessário para o andamento do processo que pode resultar na cassação do seu mandato após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A comissão é comandada pelo baiano Paulo Azi (União Brasil), que definiu o deputado federal Diego Garcia (Republicanos-PR) como o relator do caso. Partiu de ambos o pedido para que a embaixada possa mobilizar a participação da deputada em oitivas através de videoconferência.

Além de Zambelli serão ouvidos o hacker Walter Delgatti Neto, parceiro de Zambelli na invasão, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Michel Spiero, Flávio Vieitez Reis e Felipe Monteiro de Andrade.

“O objetivo é assegurar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa parlamentar e os ritos regimentais”, afirmou o presidente da CCJ, Paulo Azi.

Extradição

Zambelli está presa no presídio de Rebibbia, nos arredores de Roma. Ela está foragida do Brasil desde que foi condenada por unanimidade pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, está em vigor desde 1993, por meio do decreto federal Nº 863, e é a principal ferramenta legal que permite a um país solicitar formalmente a entrega de um cidadão preso ou condenado que está no outro. Documento foi assinado pelo então presidente Itamar Franco.

No caso de Carla Zambelli, que o Brasil já estuda pedir sua extradição, há algumas questões a serem levadas em conta, porque o tratado possui cláusulas específicas que podem ser decisivas: a Itália, por exemplo, não extradita seus próprios cidadãos. Se Zambelli tiver cidadania italiana, como alega ter, a extradição pode ser negada.

A decisão final, portanto, dependerá da análise dos tribunais italianos e do cumprimento de todos os requisitos do acordo. A decisão italiana de extraditar ou não Zambelli também considerará a natureza do crime pelo qual ela é investigada no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Zambelli cassação mandato ccj Comissão Constituição Justiça Conselho Nacional Justiça deputada presa Diego Garcia embaixada Brasil Itália invasão CNJ Paulo Azi PL-SP STF condenação videoconferência depoimento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x