Investigação sigilosa leva STF a bloquear conta do marido de Zambelli

Antônio Aginaldo de Oliveira, marido da deputada Carla Zambelli (PL-SP), teve a conta bancária bloqueada por decisão judicial.

De acordo com apuração da CNN, a decisão partiu do Supremo Tribunal Federal (STF) e tem relação com uma investigação sigilosa.

| Foto: Reprodução

Em junho deste ano, a prefeitura de Caucaia, no interior do Ceará, exonerou Oliveira, coronel da reserva da Polícia Militar. Ele ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública e foi comandante da Força Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Antonio havia pedido afastamento do cargo duas semanas antes de a deputada anunciar sua saída do Brasil. Em justificativa, ele alegou a "doença de um parente". No caso, da esposa, hoje presa na Itália.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) junto ao hacker Walter Delgatti. Além de uma multa milionária, ela foi condenada à perda do mandato parlamentar.

Agora, ela aguarda nova audiência na Itália para definir se responderá ao processo no país europeu ou será extraditada ao Brasil.