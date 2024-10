Construtora de iate que naufragou na Itália quer indenização bilionária

O naufrágio teria ocorrido após a passagem de um tornado incomum no mar Mediterrâneo - Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

O grupo The Italian Sea, que assumiu o controle da marca Perini, pediu 222 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,3 bilhão, de indenização por danos à imagem e por perda de lucros, após o iate Bayesian, do bilionário britânico Mike Lynch, ter naufragado na costa da Sicília, na Itália, no dia 19 de agosto.



De acordo com o g1,a empresa alega que depois que a embarcação afundou, as negociações para a venda de três iates, que já estavam quase finalizadas, foram interrompidas pelos potenciais compradores.

Além da perda das vendas, contratos com um fundo de investimento e uma famosa marca de moda europeia também não foram mais à frente após o ocorrido.

A ação da empresa foi aberta na última sexta-feira, 20, no Tribunal de Termini Imerese, onde o Ministério Público segue apurando as causas do naufrágio.

O naufrágio teria ocorrido após a passagem de um tornado incomum no mar Mediterrâneo. A maioria dos passageiros estava dormindo nas cabines do iate.