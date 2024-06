Criança enfrenta policiais ao ver mãe acusada injustamente de furto | A TARDE

Uma criança negra enfrentou policiais para defender sua mãe, que estava sendo acusada injustamente de furto em uma loja em Nova York, nos Estados Unidos.

O vídeo do episódio mostra a menina de cerca de 9 anos gritando com os policiais pedindo que deixem sua mãe em paz.

"Deixem minha mãe em paz antes que seja um problema", pede a garotinha.

A câmera então mostra a mãe, em diagonal a um policial masculino, com um guarda-chuva, bolsa e uma sacola da Zara espalhados no chão. Um policial a descreve como uma mulher negra com tranças longas, vestindo uma camiseta branca e boné branco.

"Quais óculos eu roubei", questiona a mulher. "Ela está usando uma camiseta branca? Não!", brada a garota.

A mãe pede a um dos policiais para confortar a menina. "Juju, ouça. Mamãe está pedindo para você se acalmar. Por favor, acalme-se", pede a mãe.

Confira o vídeo.

