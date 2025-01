Criança morre em ataque com faca em escola na Croácia

Fatos ocorreram em uma escola primária no distrito de Precko - Foto: STRINGER | AFP

Uma criança de sete anos foi morta a facadas e quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (20) em uma escola do ensino básico em Zagreb, capital da Croácia, indicou a ministra da Saúde.

"Infelizmente, uma criança morreu no local após uma tentativa de reanimação”, disse a ministra da Saúde, Irena Hrstic, aos repórteres.

Leia mais:

>> Entre 60 a 80 ficam feridas em atropelamento em mercado na Alemanha

>> Deportações nos EUA alcançam número mais alto em uma década

>> Terraplanistas admitem erro após missão fracassada na Antártida

“A criança falecida tinha sete anos de idade”, acrescentou ela, expressando sua "indignação" com o ataque.

Os outros feridos, três crianças e um professor, foram hospitalizados e suas vidas não correm perigo, acrescentou.

O agressor, um homem de 19 anos, de acordo com o ministro do Interior, Davor Bozinovic, tentou suicídio após o ataque e também foi hospitalizado.

A mãe do autor do ataque declarou à imprensa que ele havia sido tratado várias vezes em um hospital psiquiátrico. "Eu implorei ao médico que não terminasse sua estadia no hospital porque ele ainda não estava pronto", disse.

Os fatos ocorreram em uma escola primária no distrito de Precko.

Carros de polícia e médicos forenses ainda estavam na escola no início da tarde, disse um jornalista da AFP no local, que estava protegido por um perímetro de segurança.

A mídia croata publicou fotos de helicópteros pousando perto da escola para transportar os feridos.

“Como toda a população croata, estamos chocados com a tragédia que ocorreu nessa escola primária”, disse o primeiro-ministro Andrej Plenkovic.

O prefeito de Zagreb, Tomislav Tomasevic, o ministro do Interior, Davor Bozinovic, e o ministro da Educação, Radovan Fuchs, visitaram o local.

"Minha irmã [uma aluna] me disse que não havia ninguém na entrada da escola e que o agressor entrou primeiro em uma sala de primeiro ano, depois em outra, a do quinto", declarou Filip, um aluno de 14 anos, à AFP.

Ele acrescentou que viu alunos de primeiro ano, que geralmente têm 7 anos, saindo da escola "em estado de choque".

As autoridades croatas decretaram um dia de luto nacional no sábado em todo o país.