Entre 60 a 80 ficam feridas em atropelamento em mercado na Alemanha

Em dezembro de 2016, a Alemanha foi palco de um violento atentado contra um mercado natalino - Foto: Doerthe Hein | DPA | AFP

Entre "60 e 80 pessoas" ficaram feridas, nesta sexta-feira (20), quando um veículo atropelou pessoas que passeavam em um mercado de Natal em Magdeburgo, no norte da Alemanha, informou um porta-voz dos socorristas locais à AFP.

"Acreditamos que foi um atentado", declarou uma porta-voz do Ministério do Interior do estado federado de Saxônia-Anhalt à AFP.

Os socorristas detalharam que muitas pessoas ficaram "gravemente feridas" como consequência do atropelamento, no qual esteve envolvido "um veículo".

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, escreveu na rede social X que o ataque "suscita os piores temores".

"Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos a seu lado e juntos com o povo de Magdeburgo. Agradeço aos socorristas nestas horas de angústia", acrescentou.

O jornal Bild reportou mais de 20 feridos e o veículo regional Volksstimme citou testemunhas que viram vários mortos.

As autoridades, contudo, ainda não divulgaram nenhum balanço oficial de vítimas mortais.

A polícia desta cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, capital de Saxônia-Anhalt, informou no X que uma "grande intervenção" foi destacada no local.

O canal de televisão NTV mostrou ambulâncias e caminhões dos bombeiros no local do ataque, feridos sendo levados a hospitais e socorristas instalando dispositivos de ajuda para as vítimas.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, pediu recentemente um aumento da vigilância durante os mercados natalinos, mas sem mencionar ameaças concretas.

O serviço de inteligência advertiu que os mercados de Natal eram um "objetivo ideologicamente apropriado para as pessoas motivadas pelo islamismo".

Em dezembro de 2016, a Alemanha foi palco de um violento atentado contra um mercado natalino.

Aquele ataque, no centro de Berlim, deixou 12 mortos e foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Vários atentados e projetos de atentados islamistas, que envolveram cidadãos estrangeiros, chocaram o país nos últimos meses.