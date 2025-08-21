Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Criança tem braço amputado após acidente em escada rolante

Testemunhas descrevem cenário de desespero e pânico

Redação

Por Redação

21/08/2025 - 18:32 h
Caso chocou frequentadores do shopping
Caso chocou frequentadores do shopping

Um grave acidente ocorreu em um shopping de Ecaterimburgo, na Rússia, na última terça-feira, 19, envolvendo um menino de apenas 2 anos. A criança teve o braço direito amputado após ficar preso em uma escada rolante.

Segundo relatos, o acidente aconteceu quando a mãe, que segurava o filho pelas mãos, se distraiu por alguns instantes. O momento foi descrito como caótico por testemunhas: "A mãe da criança gritou histericamente. Os curiosos vieram correndo. As mulheres nos disseram para não sair, porque era assustador de se olhar. Então, passamos e, infelizmente, o braço da criança estava arrancado", relatou uma testemunha ao portal russo “E1.RU”.

Outras pessoas que estavam no local tentaram socorrer a família. Um homem improvisou um torniquete e fez o possível para controlar o sangramento até a chegada da equipe médica. “Vi a criança ali, sem o braço, e rapidamente fiz um torniquete e enfaixei. Esperamos a ambulância, enquanto mantínhamos a calma. Ele se manteve consciente durante todo o tempo”, afirmou.

Os paramédicos que chegaram ao shopping mantiveram a parte decepada em gelo na esperança de um possível reimplante, mas, mesmo após cirurgia, o braço não pôde ser recuperado.

Uma investigação criminal foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente. O pai da criança, que não estava no momento, relatou perplexidade e explicou que a escada rolante estava parcialmente desmontada, o que pode ter contribuído para o incidente: "Eu não estava lá no momento, estava voltando do trabalho. Metade da escada rolante estava desmontada sob o corrimão do lado direito. Muito provavelmente, ele colocou a mão no degrau e ela acabou sendo puxada para dentro"

O caso chocou frequentadores do shopping e deixou familiares e moradores da cidade profundamente abalados.

x