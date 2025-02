Destroço de avião desaparecido com 10 pessoas é encontrado no Alasca

Ao menos 10 pessoas estavam a bordo - Foto: @USCGAlaska

A Guarda Costeira dos Estados Unidos no Alasca recuperou três corpos após encontrar os destroços de um pequeno avião que perdeu altitude repentinamente um dia antes. Ao menos 10 pessoas estavam a bordo.

Os destroços em terreno nevado foram descobertos 55 km a sudeste de Nome, na sexta-feira, 7, disse a Guarda Costeira em uma postagem no X que incluía uma foto do avião na neve e dois integrantes da equipe de recuperação.

Uma atualização da postagem disse que os 7 restantes estavam dentro da aeronave, mas estão “atualmente inacessíveis devido às condições do avião”.

A aeronave Cessna 208B Grand Caravan transportando um piloto e nove passageiros adultos foi dada como desaparecida a caminho de Unalakleet por volta das 16h, no horário local, na quinta-feira, 6, de acordo com um comunicado publicado no site da Polícia Estadual do Alasca em Nome.

O caso acontece em um momento de maior escrutínio da segurança aérea nos Estados Unidos.

Investigadores do National Transportation Safety Board (NTSB) estão investigando dois acidentes fatais nos últimos dias: a colisão aérea de um avião de passageiros e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA em Washington, D.C., que matou 67 pessoas, e um acidente de avião médico na Filadélfia que matou sete