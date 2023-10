"Deus não nos salvou da guerra, mas nos salvou na guerra" | A TARDE

"Deus não nos salvou da guerra, mas nos salvou na guerra". Essa é a frase usada pelo pastor Leonardo Cotrim que traduz o sentimento dele em ter conseguido voltar de Israel em meio a guerra que assola o país desde o sábado, 7, e já vitimou quase duas mil pessoas. Natural de Itapetinga, o líder da igreja 'Ministério Joel 2', no Centro Sul Baiano, conversou com o Portal A TARDE sobre estar no país em meio ao conflito e contou como foi o retorno para a cidade.

"Quando eu tive ciência do que estava acontecendo, o primeiro sentimento foi de preocupação e tensão. Primeiro por estar sendo bombardeado de notícias e pessoas me ligando para saber como eu e meu grupo estávamos, e também por algumas fake news que foram propagadas, a exemplo de que teria uma homem bomba. Mas ao mesmo tempo que vinha muita preocupação, a minha fé me deu um conforto de manter a calma e confiar no senhor. Tenho dito que Deus não nos salvou da guerra, mas nos salvou na guerra", desabafou.

Leonardo foi para Israel no final do mês de setembro junto com um grupo de colegas no qual chama de "ovelhas", em uma missão evangélica que durou 20 dias. O Hamas iniciou a invasão no sábado, 7, na cidade de Tel Aviv, cerca de 50 km de distância de Jerusalém, local no qual o pastor e seu grupo ficaram. Apesar das invasões não terem chegado na região em que estavam, Cotrim afirmou ao Portal A TARDE que foi possível ouvir os barulhos dos mísseis e ver o efeito das explosões no céu.

"Fui para Jerusalém com um grupo. Levei duas ovelhas que eu pastoreio e alguns amigos, tanto alguns que já tinham ido, como outros que queriam conhecer pela primeira vez. Ou seja, foi como se fosse uma caravana, onde pessoas de todo o Brasil foram e eu fui responsável por levar e guiar os féis do Ministério Joel 2. O conflito iniciou um dia antes de voltarmos. Estávamos no hotel quando recebemos a informação e lá mesmo nós ficamos. Nos orientaram a procurar a sala de proteção, porque em Israel quase todos os prédios têm essa sala. Como era um período de Shabat [o sábado, dia dedicado inteiramente ao descanso pela religião judaica], então naturalmente a cidade estava vazia com as pessoas em suas residências, mas era possível ouvir os barulhos dos mísseis, das bombas, e até ver o céu com uma coloração diferente devido aos efeitos dos explosivos", explicou.

Em meio a tensão que se formava na região, o líder religioso ligou para a esposa para avisar que estava tudo bem. "Quando tem situações difíceis, as pessoas não acreditam que a gente esteja bem. Então tive também a preocupação familiar. Liguei para minha esposa e deixei ela mais tranquila. Apesar do caos, saber da proteção que Deus tem sobre a nação e saber que a gente estava ali no centro da vontade dele, fez a gente confiar que ficaria tudo bem".

RETORNO PARA ITAPETINGA-BA

O voo de Leonardo e seu grupo, estava previsto para a noite de domingo, por volta das 23h [horário de Brasília], mas todos decidiram ir logo pela manhã para o aeroporto para evitar a perda, já que, segundo ele informou em conversa como Portal A TARDE, o aeroporto estava lotado com muita gente tentando sair do país.

"No domingo pela manhã, fomos bem antes da hora do voo porque não sabíamos como seria o dia, inclusive poderiam até fazer uma barreira na estrada. Então pegamos o trem que voltou a funcionar saindo de Jerusalém para Tele Viv e em torno de 20 minutos chegamos no aeroporto. No aeroporto, teve muita gente que teve o voo cancelado, outras que tiveram remarcado para hoje, outros remarcados para sexta,13. Mas algumas empresas como a nossa, mantiveram o voo. O aeroporto estava lotado com gente saindo do país, mas também chegando, porque foram as pessoas que estavam em translado quando tudo começou e nem sabiam da notícia. O governo brasileiro também enviou aviões da FAB, aí teve muita gente se cadastrando para voltar nesse avião também".

Nesta quarta-feira, 11, a segunda aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou de Tel Aviv às 12h30 (horário de Brasília) com destino ao Rio de Janeiro. A bordo estavam 214 brasileiros resgatados após os conflitos e a previsão é que chegue no aeroporto de Galeão às 3h. Já o primeiro voo de resgate trazendo brasileiros de Israel, pousou em Brasília por volta das 4h desta quarta.

ALÍVIO E FÉ

De volta à Itapetinga na noite de terça, 10, Leonardo relembrou as emoções vividas e classificou todo o processo, desde a idade, a guerra e a volta, como um "mix de sentimentos".

"Foi um mix de sentimentos: o de querer sair para voltar para sua família, sua nação, ser livre de todo ataque, mas ao mesmo tempo o coração se compadece por aqueles que estão sofrendo também. E não só os israelitas, o próprio povo palestino vitimado, pois há muitos que não têm nada a ver com a guerra, não participam, mas acabam sendo atingidos. Então agora é reforçar ainda mais o nível de oração, que já é grande por todos, e ter fé em dias melhores, porque ela nos salvou".