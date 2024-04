Dina Boluarte descarta renúncia no Peru após investigações sobre Rolex | A TARDE

A presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou que não irá renunciar após sua casa ter sido invadida por investigadores em um caso de possível enriquecimento ilícito. Cerca de 20 integrantes do Ministério Público e 20 policiais foram ao local na noite de sexta-feira.

"Assumi o cargo com as mãos limpas e, portanto, vou me aposentar da presidência em 2026", disse Boluarte em entrevista coletiva. Ela classificou a investigação como "desproporcional" e "abusiva".

Por meio do X, antigo Twitter, a presidência do Peru disse que "pessoal do palácio proporcionou todas as facilidades para a diligência solicitada".

O primeiro-ministro peruano, Gustavo Adrianzen, criticou os ataques. "O ruído político que está sendo feito é grave, afetando os investimentos e todo o país", publicou no X. "O que aconteceu nas últimas horas são ações desproporcionais e inconstitucionais", continuou.

No cargo desde dezembro de 2022, Boluarte reconhece ser proprietária de relógios Rolex, mas afirma que comprou com dinheiro que ganhou desde jovem.