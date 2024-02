Documentos dizem que coronavírus foi registrado nos EUA antes da China | A TARDE

A sequência genética do SARS-CoV-2, ou simplesmente coronavírus, causador da doença Covid-19, que assolou o mundo numa pandemia entre 2020 e 2022, foi submetida a uma base de dados do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) duas semanas antes da sua divulgação pelo governo chinês.

A informação foi divulgada a partir de documentos que foram compartilhados com legisladores dos EUA na última quarta-feira, 17.

Apesar do aparecimento do vírus em solo americano, a sequência genética não indica a origem do coronavírus, mas contradiz as afirmações do governo chinês sobre o seu conhecimento da informação, segundo disse um especialista à CNN Internacional.

A não revelação do surgimento do vírus à época, pode ter custado semanas críticas no desenvolvimento de uma vacina contra a doença.

Ainda conforme a CNN, a virologista Dra. Lili Ren, do Instituto de Biologia de Patógenos da Academia Chinesa de Ciências Médicas e da Peking Union Medical College, submeteu, em 28 de dezembro de 2019, a sequência genética ao GenBank, segundo uma carta encaminhada em dezembro pela Dra. Melanie Egorin à presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos EUA, Cathy McMorris Rodgers.

O GenBank é um “repositório de sequência genética que coleta, preserva e fornece acesso público para dados de sequência de nucleotídeos montados e anotados de todos os domínios da vida”. Ele é administrado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, parte do NIH.

No entanto, a submissão da virologista “estava incompleta e não continha as informações necessárias para publicação”, diz a carta entregue aos legisladores americanos. Com isso, Ren recebeu uma solicitação de reenvio três dias depois, mas “o NIH nunca recebeu as informações adicionais solicitadas”.

A partir daí, segundo o documento, a submissão foi removida da fila de processamento em 16 de janeiro de 2020 e “a sequência nunca foi disponibilizada publicamente no GenBank”.

Uma outra sequência diferente da enviada inicialmente, mas “quase idêntica” à de Ren foi publicado no GenBank em 12 de janeiro, disse Egorin, um dia depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmar ter recebido a sequência da China.

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade.