Dois militares morrem após helicópteros baterem durante combate a incêndio

Dois tripulantes morreram após dois helicópteros militares colidirem durante uma operação de combate a incêndios florestais, neste domingo, 2, na Grécia. As aeronaves atuavam no combate às chamas quando bateram no ar em uma região próxima à capital Atenas.

Segundo as autoridades gregas, cada helicóptero transportava duas pessoas. Os ocupantes de uma das aeronaves não resistiram ao impacto, enquanto a dupla que estava no outro helicóptero foi resgatada com vida.

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O acidente aconteceu na região de Psatha, a cerca de 40 quilômetros a oeste de Atenas. Equipes de emergência foram mobilizadas para prestar socorro e atender à ocorrência.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros da Grécia informou que os helicópteros do modelo Bell haviam sido contratados para reforçar as operações de combate aos incêndios que atingem o país.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento da colisão. No vídeo, uma das aeronaves se aproxima da outra durante o voo. Após o impacto, um dos helicópteros explode antes de atingir o solo, enquanto o segundo perde estabilidade e também cai.

Incêndios já destruíram milhares de hectares

O acidente ocorreu em meio à intensa operação para conter os incêndios florestais que atingem diferentes regiões da Grécia. Um dos focos mais graves fica próximo à região de Porto Germeno, onde mais de 100 imóveis foram destruídos pelas chamas.

Outro incêndio também levou à retirada de moradores e turistas da ilha de Cefalônia. De acordo com a imprensa local, mais de 10 mil hectares de vegetação já foram consumidos pelo fogo em todo o país.

Cerca de 500 bombeiros atuam no combate às chamas, com apoio de aeronaves, máquinas e reforços enviados pela França e pela Romênia.

Especialistas apontam que a combinação de temperaturas extremas, estiagem e sucessivas ondas de calor tem favorecido a propagação dos incêndios em diversos países europeus, cenário associado aos efeitos das mudanças climáticas.