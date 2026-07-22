Eclipse lunar poderá ser visto sem telescópio; veja quando

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Os amantes da astronomia terão dois grandes eventos para acompanhar em agosto, mas apenas um deles poderá ser observado no Brasil. O eclipse solar total ocorrerá no dia 12 e será visível somente em regiões do Hemisfério Norte.

O destaque para os brasileiros será o eclipse lunar parcial da madrugada de 27 para 28 de agosto, que poderá ser visto em todas as regiões do país.

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O fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado a olho nu, sem a necessidade de telescópios, filtros ou qualquer equipamento de proteção.

Como será o eclipe

Segundo informações do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o momento de maior intensidade do eclipse ocorrerá por volta da 1h da manhã (horário de Brasília).

Nesse instante, aproximadamente 93% da superfície visível da Lua estará encoberta pela sombra da Terra, proporcionando um espetáculo astronômico raro.

Durante um eclipse parcial, apenas parte da Lua fica mergulhada na umbra, a região mais escura da sombra terrestre. O restante continua iluminado pelo Sol, criando um forte contraste entre as áreas claras e escuras do disco lunar.

Para acompanhar o fenômeno da melhor forma, a recomendação é procurar locais com pouca iluminação artificial, horizonte livre e céu limpo. Como a Lua estará relativamente alta durante a madrugada, a observação tende a ser favorecida em praticamente todo o território brasileiro.

Eclipse solar também acontece em agosto

Antes do eclipse lunar, o calendário astronômico reserva outro fenômeno importante: um eclipse solar total, previsto para o dia 12 de agosto. No entanto, ele não poderá ser visto do Brasil.

A faixa de totalidade passará por regiões do Ártico, Groenlândia, Islândia, norte da Espanha e parte de Portugal, além de áreas do Atlântico Norte. Em outros pontos da Europa, África e América do Norte, o fenômeno será observado apenas de forma parcial.

Durante um eclipse solar, a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Diferentemente do eclipse lunar, esse tipo de observação exige proteção adequada para evitar danos permanentes à visão.

Como observar o eclipse lunar

O eclipse lunar parcial não apresenta riscos para a visão e pode ser acompanhado sem equipamentos especiais. Ainda assim, binóculos ou telescópios podem proporcionar uma experiência mais detalhada.

Especialistas recomendam:

Escolher um local com pouca poluição luminosa;

Evitar áreas com prédios ou árvores que dificultem a visão do céu;

Acompanhar a previsão do tempo para aumentar as chances de observar o fenômeno;

Chegar alguns minutos antes do horário de maior intensidade para acompanhar toda a evolução do eclipse.

O eclipse de agosto será um dos principais eventos astronômicos visíveis no Brasil em 2026 e deverá atrair tanto observadores experientes quanto quem pretende contemplar o céu pela primeira vez.