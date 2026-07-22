Prefeito de Nova York pede que Trump prenda Netanyahu: “Criminoso”

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prenda o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra cometidos no confronto contra a Palestina. Em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura nova iorquina nesta terça-feira, 21, Mamdani citou a morte de jornalistas e crianças em razão de ataques “planejados pelas forças armadas de Israel”.

O vídeo foi realizado após a expedição de um mandado de prisão emitido pela International Criminal Court (ICC) contra Netanyahu, caso ele visite Nova York durante a Assembleia Geral da ONU em setembro. Contudo, Mamdani afirmou que a administração municipal não possui autoridade para prender o primeiro-ministro israelense e solicitou que Trump cumpra a ordem de prisão.

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Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: Ronen Zvulun / POOL / AFP

“Eu concordo concordo com a ICC que Netanyahu deveria estar preso pelos seus crimes. “Minha administração revisou todas as vias disponíveis sob a lei aplicável para determinar se a cidade de Nova York poderia executar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional se Benjamin Netanyahu vier para cá. Ficou claro que não temos a autoridade legal independente para impor este mandado. O governo federal, no entanto, tem — e eu os convoco a se juntarem ao TPI e a executarem este mandado”, afirmou o prefeito.

Crimonoso de guerra

Durante o vídeo, o gestor também afirmou que Netanyahu “não é bem-vindo” em Nova York e listou uma série de crimes que teriam sido cometidos por ele na guerra contra a Palestina.

“Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra. Ele arquitetou um genocídio terrível contra o povo palestino. Ele é responsável pela morte de mais de 73 mil pessoas e pela mutilação de dezenas de milhares de crianças. [...] Benjamin Netanyahu não é bem-vindo na cidade de Nova York, assim como qualquer outro criminoso de guerra”, ressaltou o prefeito.

Trump rebate

Após o vídeo, Trump, rebateu e negou que fará prisão do primeiro-ministro israelense.

“Benjamin Netanyahu não será preso, de forma alguma, enquanto estiver nos Estados Unidos da América”, escreveu Trump na rede social "The Truth".

O presidente norte-americano disse que Netanyahu combate o regime do Irã e afirmou que as autoridades iranianas mataram recentemente 52.000 manifestantes. Segundo Trump, o país persa também passou os últimos 47 anos matando soldados norte-americanos e cidadãos de outras nacionalidades.

“Os únicos que deveriam ser presos são aqueles que levaram o Irã a esta espiral sem precedentes de morte e destruição”, declarou. Teescrita sem autorização prévia são proibidas.

A relação entre Netanyahu, e Trump, tem um histórico de forte aliança, mas recentemente passou por tensões significativas. Embora Netanyahu já tenha indicado Trump para o Prêmio Nobel da Paz e ambos trabalhem juntos, eles têm entrado em atritos devido a divergências sobre o Líbano e negociações com o Irã.

