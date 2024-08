El Mayo e Guzmán López: quem são os herdeiros do cartel de Sinaloa

- Foto: Reprodução

Ismael Zambada Garci, conhecido como 'El Mayo' e Joaquín Guzmán López, também conhecido como El Güero Moreno e um dos filhos 'El Chapo', estavam entre os criminosos mais procurados do mundo e foram presos nesta quinta-feira, 25, na cidade El Paso, no Texas.

A prisão dos narcotraficantes afeta as estruturas de uma das maiores organizações criminosas do mundo, o cartel de Sinaloa, e pode desencadear instabilidade e violência no México. Eles enfrentam uma série de acusações, incluindo tráfico de fentanil, a droga que atualmente mais mata nos Estados Unidos.

Cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael Zambada ou 'El Mayo' ,é um dos traficantes mais conhecidos da história do México. Ele assumiu o controle da histórica organização criminosa mexicana depois que 'El Chapo' foi capturado em 22 de fevereiro de 2014 e condenado à prisão perpétua.

Após a extradição de 'El Chapo' para os Estados Unidos em 2017, o cartel de Sinaloa foi herdado por quatro de seus filhos, conhecidos como "Los Chapitos". São eles: Iván Archivaldo Guzmán Salazar; Joaquín Guzmán López; Ovidio Guzmán López (capturado) e Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Os quatro filhos de 'El Chapo' assumiram a facção e se tornaram alguns dos maiores exportadores de fentanil para os Estados Unidos. 'El Mayo' e Los Chapitos têm tido um relacionamento conturbado desde a extradição de El Chapo.

Contas congeladas

Em maio do ano passado, o escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) do departamento do Tesouro dos EUA sancionou Joaquin Guzmán e outros três membros do Cartel de Sinaloa. Eles tiveram suas contas bancárias congeladas e foram proibidos de fazer negócios com os norte-americanos.

Além do filho de El Chapo preso nesta quinta, outro "Chapito", Ovidio Guzmán, tinha sido entregue à Justiça americana em setembro do ano passado.