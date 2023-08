Eleições da Espanha: Direita vence, mas sem maioria para governar

O Partido Popular (PP), do candidato Alberto Nuñez Feijoó, venceu as Eleições Gerais na Espanha deste domingo, 23. A sigla alcançou 136 cadeiras no Parlamento espanhol, mas mesmo assim não obteve a maioria para governar. O resultado do PP é 47 cadeiras a mais do que nas eleições anteriores, em 2019.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual presidente Pedro Sánchez, começou com vantagem, mas acabou em segundo lugar, com 122 cadeiras. De extrema direita, o Vox, alcançou 33 cadeiras, 19 a menos que nas últimas eleições. O Sumar, de esquerda, conquistou outras 31.

Para ter a maioria do parlamento, cada partido teria de eleger 176 deputados. Com o resultado, a direita não alcança a maioria para governar, mesmo com um acordo entre o PP e o Vox. Caso não haja uma maioria viável entre os partidos, o país será deve organizar novas eleições dentro de alguns meses.