Eleitora de Trump vota de sutiã e xinga mesários nos EUA; entenda

Caso chamou atenção em zona eleitoral - Foto: Reprodução

Uma eleitora de Donald Trump precisou votar de sutiã após ser instruída a retirar camisa e boné escritos 'MAGA' - Make America Great Again, 'faça os EUA grandes novamente', lema do candidato republicano. A eleição acontece oficialmente na terça-feira, 5, mas vários estados estão realizando votação antecipada.

O caso aconteceu neste domingo, 3, em Hamilton Township.

"Pedi para ela tirar o chapéu e disse que se você quisesse pegar uma jaqueta no seu carro, eu seguraria seu lugar na fila ou poderia ir ao banheiro para virar a camisa do avesso", disse Jill Moyer, presidente do Conselho Eleitoral do Condado de Mercer.

A orientação de Moyer revoltou a eleitora, que arrancou a blusa e começou a xingar os mesários. Ela começou a votar vestindo apenas um sutiã.

Ao sair da seção eleitoral, a eleitora "mostrou o dedo do meio" e voltou a xingar os mesários.