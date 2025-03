Elon Musk impõe medidas duras para funcionários dos EUA; entenda

Anúncio foi feito no último sábado - Foto: Alain Jocard | AFP

Os funcionários federais dos Estados Unidos serão obrigados a prestar contas sobre as suas atividades na última semana. Os que deixarem de cumprir a medida serão punidos, segundo anunciou o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk.

"Seguindo as instruções do presidente Donald Trump, todos os funcionários federais receberão em breve um e-mail solicitando que informem o que fizeram na semana passada. A falta de resposta será considerada como uma renúncia [ao cargo]”, escreveu Musk.

A ação comunicada pelo bilionário leva em conta um pedido do chefe da Casa Branca que afirmou no último sábado, 22, que esperava um comportamento mais “agressivo” do empresário para diminuir o tamanho do governo federal.

O Departamento de Eficiência Governamento (DOGE) tem promovido uma série de demissões em agências do governamentais do país, afetando uma ampla gama de profissionais. As ações fazem parte de uma estratégia para reestruturar o governo federal, visando maior eficiência e redução de custos.