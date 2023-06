Elon Musk volta a ser a pessoa mais rica do mundo

O magnata Elon Musk voltou à primeira colocação dos mais ricos do mundo, considerando o levantamento do Bloomberg Billionaires Index, lista das 500 pessoas mais ricas do mundo. Musk superou o magnata do luxo Bernard Arnault nesta quarta-feira, depois que as ações da LVMH de Arnault caíram 2,6% nas negociações de Paris.

Arnault ultrapassou Musk pela primeira vez em dezembro, quando o setor de tecnologia enfrentou dificuldades e o de luxo mostrou resistência diante da inflação. A LVMH, fundada por Arnault, é proprietária de marcas como Louis Vuitton, Fendi e Hennessy.

Elon Musk ganhou mais de US$ 55,3 bilhões este ano, em grande parte devido à Tesla. A montadora com sede em Austin - que representa 71% de sua fortuna - subiu 66% no acumulado do ano. A fortuna de Musk está agora avaliada em cerca de US$ 192,3 bilhões, segundo o índice, enquanto a de Arnault é de cerca de US$ 186,6 bilhões.