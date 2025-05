Em celebração no Vaticano Leão XIV apela pela paz na Ucrânia e Gaza

Papa XIV pede paz pelo mundo - Foto: Repodução Vatican News

O papa Leão XIV fez um apelo por paz na Ucrânia e Gaza, na manhã deste domingo, 11, durante a condução da oração “Regina Caeli”, para mais de 150 mil fiéis, que acompanhavam a celebração, Vaticano.

“Caros irmãos e irmãs: bom domingo. Considero um dom de Deus que o primeiro domingo do meu serviço como bispo de Roma seja o Domingo do Bom Pastor, o quarto domingo do tempo pascal”, disse o pontífice, no balcão central da Basílica de São Pedro.

Leão XIV ainda destacou a “grande necessidade” da Igreja Católica pelas “vocações sacerdotais e religiosas”. “É importante que os jovens e as jovens encontrem, nas nossas comunidades, acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional”, completou o papa.

Por fim, o santo papa aproveitou para fazer um discurso com um apelo por paz nos conflitos globais e relembrou seu antecessor, papa Francisco. “No cenário dramático de hoje, de uma terceira guerra mundial travada aos poucos, como disse o papa Francisco, eu também me dirijo aos líderes do mundo com um apelo sempre oportuno: nunca mais a guerra!”, disse Leão XIV.

Ao citar diretamente o conflito no Leste Europeu, o papa afirmou carregar em seu coração “sofrimentos do amado povo ucraniano” e pediu que seja feito “o possível para alcançar uma paz autêntica, justa e duradoura”. “Sejam libertados os prisioneiros e que as crianças possam retornar às próprias famílias”, pediu.

Ele também lembrou do conflito entre Israel e Hamas e disse sentir “muita dor” ao ver o que ocorre na Faixa de Gaza. O papa Leão XIV pediu um “cessar-fogo imediato”, além de ajuda humanitário à população civil e a libertação de todos os reféns.

“Acolhi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão. Espero que nas próximas negociações seja alcançado um acordo duradouro”, disse.



Antes de finalizar a celebração, o pontífice fez “uma saudação carinhosa a todas as mães”, neste o domingo que é comemorado o Dia das Mães.