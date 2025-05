Antes de virar papa, Leão XIV mandou recado enigmático para o Brasil

papa Leão XIV - Foto: Reprodução | VaticanNews

O papa Leão XIV, eleito como comandante da Igreja Católica no conclave realizado na última quinta-feira, 8, já mandou recado para o Brasil. A mensagem foi encaminhada aos brasileiros quando ele ainda era cardeal.

Em vídeo enviado ao padre Marcelo Rossi, com quem Robert Prevost tinha amizade, o pontífice cumprimentou o país, em espanhol, e a ordem agostiniana, a qual é membro.

“A todos os irmãos agostinianos e toda a família do Brasil, irmãos e irmãs do Brasil: uma grande alegria celebrar aqui em Roma a conclusão deste conclave. Deus os acompanhe sempre. Obrigado pelo vosso trabalho. A bênção do Senhor esteja sempre com vocês”, disse.

Antes de se tornar uma das figuras mais importantes do mundo, o papa Leão XIV pisou em terras brasileiras duas vezes enquanto cumpria missões como padre-geral dos agostinianos.

As visitas foram realizadas nos anos de 2012 e 2013. Na ocasião, ele esteve nas cidades de Guarulhos, em São Paulo, e em Belo Horizonte, localizado em Minas Gerais. As informações sobre o desembarque do então cardeal foram confirmadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Nova visita

Se não tivesse sido eleito como papa, Robert Prevost retornaria ao país no último dia 9 deste mês, quando participaria da 62ª Assembleia Geral da CNBB. No evento, ele realizaria pregação no retiro.

O evento, contudo, foi cancelado devido à morte do papa Francisco, no último dia 21 de abril, aos 88 anos. Deste modo, o ato foi remarcado para 2026.

Quem é Leão XIV?

Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.

Leão XIV é o sucessor do argentino papa Francisco, que morreu no final do mês de abril, após 12 anos no posto mais alto da Igreja Católica.