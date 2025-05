Novo papa cancelou viagem à Bahia para participar do conclave

Papa Leão XIV - Foto: Cláudio Kbene | PR | Alberto Pizzoli | AFP

O recém eleito papa, Cardeal Robert Privost, tinha uma viagem programada para o Brasil com dois destinos, São Paulo, para participar da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e Salvador, para visitar a Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim.

Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 09, com os cardeais brasileiros que participaram do conclave, o Cardeal da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, revelou que o Papa Leão XVI tinha uma viagem marcada para o Brasil, com passagem em Salvador, visitando a Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim.

Porém, a viagem foi cancelada por conta da morte do Papa Francisco.

A Arquidiocese de Salvador, juntamente do Santuário de Bom Jesus do Bonfim liberaram um comunicado oficial, convidando o, agora Papa, a visitar Salvador.

“Ficamos na expectativa de que num momento futuro possamos recebê-lo, aqui, na Mansão da Misericórdia, agora, como Papa Leão XIV.”.