Papa Leão XIV estará no Brasil em 2025? Saiba detalhes de convite

Papa Leão XIV recebe convite para vir ao Brasil - Foto: AFP

O mundo já conta com um novo papa, Leão XIV, que foi aunuciado nesta quinta-feira, 8, e o Brasil poderá recebê-lo em breve. Pelo menos é o que espera a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que fará o convite para o novo líder da igreja Católica.

O bispo e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Hoepers, declarou à CNN que o novo papa será convidado para visitar o Brasil e participar da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no fim do ano.

“O que vem agora com força é a própria COP 30. Como vai ser na Amazônia e nós temos um cardeal da Amazônia, que é o Dom Steiner, com certeza eles [os cardeais que estão no Vaticano] já farão esse convite ao papa”, declarou Hoepers.

O secretário-geral disse que caso Leão XIV não participe da conferência sobre o clima no Brasil, outras oportunidades de visita devem surgir.

“Não vai faltar oportunidades, porque o Brasil tem muitas oportunidades”, acrescentou o bispo.

O secretário-geral da CNBB ressaltou que as discussões sobre mudanças climáticas e meio ambiente sempre despertaram o interesse do papa Francisco, que faleceu no último dia 21. Por causa disso, já se cogitava sua vinda ao Brasil para acompanhar de perto a pauta da COP 30.

“Esse é um momento em que o papa Francisco já tinha apontado o seu interesse, porque esse era o grande tema dele”, afirmou Hoepers.