'Profecia' de fim dos tempos: nomeação de papa traz à tona o Apocalipse 13

Papa Leão XIV é envolvendo em teoria - Foto: AFP

A escolha do americano Robert Francis Prevost como novo papa, anunciada nesta quinta-feira, 8, despertou uma onda de interpretações conspiratórias nas redes sociais.

Muitos internautas passaram a vincular a nomeação à profecia do Apocalipse 13, um dos capítulos mais enigmáticos da Bíblia.

No X (antigo Twitter), a expressão “Profecia de Apocalipse 13 se cumprindo” rapidamente ganhou força, impulsionada por teorias que ligam elementos do capítulo bíblico à figura do novo pontífice, que adotou o nome de Leão XIV, sucessor direto do último papa chamado Leão XIII, número coincidentemente igual ao capítulo do Apocalipse citado.

O que diz o Apocalipse 13?

O capítulo 13 do livro do Apocalipse, escrito por João no século 1, descreve duas figuras simbólicas: uma besta que emerge do mar e outra que surge da terra. O trecho fala de poder, engano, idolatria e dominação global, com forte linguagem alegórica.

"E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio", diz.

É neste capítulo que aparece também a famosa referência ao número 666, conhecido como “número da besta”.

A simbologia por trás do nome Leão XIV

A escolha do nome papal também alimentou o imaginário coletivo. Para alguns usuários, o fato de Prevost ter adotado o nome Leão remete à “boca de leão” citada em Apocalipse 13. Além disso, ele sucede Leão XIII, gerando paralelos com o número do capítulo bíblico.