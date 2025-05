Papa tem salário? Saiba como vive líder do Vaticano

Prevost entra para a história como o primeiro papa nascido nos Estados Unidos - Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Nesta quinta-feira, a Igreja Católica escolheu o norte-americano Robert Prevost como novo Papa. Com a alcunha de Leão 14, ele assumiu a liderança da igreja e como chefe de Estado do Vaticano após a morte do Papa Francisco. Mas qual a remuneração de um papa? Ele tem um salário?

A resposta para essas perguntas é bem simples: não. Apesar de ser um chefe de Estado (como um presidente, primeiro-ministro), o Papa não recebe uma remuneração fixa. Isso acontece por que todas as suas necessidades são supridas pela Igreja Católica, como alimentação, transporte e outros custos.

Ou seja, embora não receba um salário formal, o papa tem acesso aos recursos do Vaticano para cobrir suas despesas. Além disso, o pontífice pode dispor de recursos de um fundo de caridade para ajudar os necessitados, conforme sua própria discrição.

Toda a administração financeira do Vaticano (que é um país) e gerida pelo Instituto para as Obras de Religião (IOR), chamado de "Banco do Vaticano".

Legado de Francisco

O papa pode possuir bens e ter uma herança como qualquer pessoas, mas somente incluindo aquilo que ele ganhou antes de assumir o argo.

O Papa Francisco fez voto de pobreza ao ingressar na Companhia de Jesus (Ordem dos Jesuítas) e nunca acumulou bens materiais. "Quando eu preciso de dinheiro para comprar sapatos ou outra coisa, eu peço. Eu não tenho um salário, mas isso não me preocupa porque eu sei que serei alimentado de graça", já disse Francisco.

Francisco também buscou promover a transparência nas finanças do Vaticano e criou a Secretaria para a Economia e órgãos internos de controle contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Isso aconteceu após uma série de escândalos envolvendo a administração dos recursos da Santa Sé.