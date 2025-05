Brasileiro já foi eleito papa, mas recusou; entenda a história

Dom Aloísio Lorscheider, cardeal que recusou ser Papa - Foto: Divulgação

O conclave que elegeu o cardeal estadunidense Robert Prevost como papa nesta quinta-feira, 8, contou com a presença de sete brasileiros com poder de voto e de serem votados. Entretanto, mesmo que nenhum deles tenha sido escolhido, um cardeal brasileiro já foi eleito papa anos atrás, porém, não aceitou o cargo. Relembre.

A situação aconteceu em 1978, ano em que o cardeal de Fortaleza, Aloísio Lorscheider, conseguiu dois terços dos votos e foi eleito novo papa da época. Ao ser consultado se aceitaria o posto, ele recusou o pontifício alegando problemas de saúde, visto que o mesmo possuía oito pontes de safena.

Para o seu lugar, foi eleito João Paulo II, que foi papa por 26 anos, falecendo em 2005. Seu predecessor, João Paulo I, ficou no cargo por somente 33 dias, antes de falecer. Por isso, Aloísio temia que sua saúde iria encurtar seu papado, sendo assim, negou o posto.

O brasileiro era um nome forte dentro da Igreja Católica e, não querendo ser eleito novamente, articulou com seus colegas do conclave para movimentar os votos para o cardeal polonês Wojtyla, que veio a ser Papa João Paulo II, de acordo com o livro do jornalista americano “ Papa João Paulo 2º - A Biografia”.

Vale citar que Aloísio veio a falecer somente dois anos depois da morte de João Paulo II, aos 83 anos, por conta de uma falência múltipla dos órgãos após quase um mês internado. Ou seja, seu temor por ter um papado curto foi por conta de sua saúde, não aconteceu.