Papa Leão XIV celebra primeira missa com cardeais no Vaticano

O papa Leão XIV começou a celebrar nesta sexta-feira, 9, a primeira missa de seu pontificado, com seus apelos de paz, alinhados com o discurso do antecessor Francisco. A celebração começou às 6h no horário de Brasília, 11h locais.

Robert Francis Prevost foi eleito papa nesta quinta, 8, após dois dias de conclave. O novo pontífice celebrou a missa em inglês e italiano, e rezou trechos em latim.

Sua eleição como 267º papa da Igreja e líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi uma surpresa para muitos fiéis.

Robert Francis Prevost nasceu em Chicago em 1955, em uma família com origens em vários países como Espanha e França, e em 2015 também obteve a nacionalidade do Peru, nação em que atuou como missão e bispo em Chiclayo.

A defesa dos migrantes foi uma constante durante o pontificado de seu antecessor argentino. Há alguns meses, quando ainda era apenas o cardeal Prevost, o novo papa criticou a política migratória dos Estados Unidos de Donald Trump.

Mas, segundo a imprensa italiana, foi o cardeal Timothy Dolan, “o homem do presidente Donald Trump no Vaticano”, que negociou os seus apoios no conclave, como já fez questão em 2013 com a eleição de Francisco.

Desta vez, os cardeais dos Estados Unidos estabeleceram um bloco e Prevost receberam também o apoio dos representantes da África e da Ásia, superando o nome que figurava como grande favorito, o italiano Pietro Parolin, segundo a imprensa.