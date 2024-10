Embarcação com 278 passageiros vira e ao menos 78 pessoas morreram

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um trágico acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 4 de outubro, no Lago Kivu, na República do Congo, onde um barco que transportava 278 passageiros virou, resultando na morte de pelo menos 78 pessoas, com dezenas ainda desaparecidas. O barco estava operando com três vezes a sua capacidade.

O governador da província de Kivu do Sul, Jean-Jacques Purisi, confirmou que, até o momento, 78 corpos foram encontrados, mas ressaltou que levará pelo menos três dias para que os números sejam totalmente verificados, já que nem todas as vítimas foram localizadas. Informações preliminares indicam que apenas 28% das pessoas a bordo foram resgatadas, com estimativas não confirmadas de que cerca de 40 pessoas foram salvas.

O transporte pelo Lago Kivu se tornou uma alternativa cada vez mais comum, uma vez que os combates na região entre as forças governamentais e os rebeldes do M23 tornaram as estradas locais perigosas ou intransitáveis.