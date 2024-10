Homem é assassinado no Dique do Tororó, em Salvador

- Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

Um homem foi assassinado na tarde desta sexta-feira, 4 de outubro, no Dique do Tororó, em Salvador, provocando lentidão no trânsito da região.

De acordo com informações da Polícia Militar, a 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para averiguar relatos de disparos de arma de fogo na Avenida Vasco da Gama, no Engenho Velho de Brotas.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência do crime e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Testemunhas preliminares indicam que a vítima, identificada como "Paulista", estava segurando um cigarro, cuja substância ainda não foi identificada — se de maconha ou pacaia.