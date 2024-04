Equipes começam a remover entulhos da ponte que desabou nos EUA | A TARDE

Equipes de engenheiros começaram a remover a primeira parte de aço retorcido da ponte Francis Scott Key, em Baltimore (EUA), no sábado, 30. A estrutura desabou na última terça-feira, 26, após ser atingida por um navio cargueiro.

Um vídeo divulgado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos mostra o momento em que a equipe inicia a retirada de uma viga de aço para poder remover a estrutura destruída pelo impacto.

O governador de Maryland, Wes Moore, afirmou que não é possível prever quando o trabalho vai terminar, porque a estrutura conta com pontos delicados para remoção. O intuito das autoridades locais é reabrir o canal de navios e o porto bloqueado de Baltimore. “Este será um processo extremamente complicado”, destacou Moore.

Um dos principais objetivos das equipes que trabalham na remoção dos destroços é abrir um canal auxiliar menor para que os mergulhadores possam retomar a busca por quatro trabalhadores desaparecidos, que já são considerados mortos.

As equipes resgataram outros dois profissionais no local logo após o desabamento da ponte. Os corpos foram recuperados em uma caminhonete que caiu e ficou submersa no rio.