Escalada de tensão: Israel lança novos ataques no sudoeste do Irã

Irã - Foto: AFP

O exército israelense afirmou, na manhã deste sábado, 21, que os caças de sua força aérea "estão atualmente atacando infraestrutura militar no sudoeste do Irã".

Conforme informações da agência de notícias iraniana Fars, as explosões foram ouvidas nas províncias de Khuzestan, no sudoeste do país, de Ahvaz e de Mahshahr.

Israel x Irã

A troca de ataques entre Israel e Irã começou na última sexta-feira, 13, de madrugada, quando o governo israelense lançou uma ofensiva direcionada ao centro do programa nuclear do país e aos altos líderes militares do país, que já dura nove dias.

Teerã iniciou a retaliação logo em seguida, aumentando novamente os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio.