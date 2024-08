Esposa de Biden reage ao anúncio de desistência da reeleição

- Foto: Chris Kleponis | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo, 21, sua desistência da candidatura à reeleição. Em sua declaração, Biden afirmou que continuará cumprindo seu mandato até o final.

A primeira-dama, Jill Biden, reagiu ao anúncio de seu marido com um post no X, publicado doze minutos após a declaração. Ela comentou a carta de Biden com corações e expressou apoio à candidatura da vice-presidente Kamala Harris para a presidência pelo Partido Democrata.

No início do mês, Jill Biden havia manifestado apoio à reeleição de seu marido. Ela ressaltou a dedicação de Biden:

“Como comandante-chefe, o presidente Biden acorda todas as manhãs pronto para trabalhar para vocês. É disso que se trata esta eleição: vocês”.

A decisão de Biden marca a primeira vez em décadas que um presidente dos EUA desiste de uma campanha de reeleição. A desistência ocorre em um momento de crescente pressão dentro do Partido Democrata, preocupado com o impacto de uma possível derrota nas eleições de 5 de novembro.