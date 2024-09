Esposas se apaixonam por madrinha e formam trisal; veja história

Casal se apaixonou por madrinha - Foto: Reprodução

Um casal de mulheres lésbicas descobriram uma nova paixão durante o casamento. Katie e Ness de tanto amor, entenderam que apenas duas pessoas não eram suficientes e decidiram incluir mais uma pessoa no relacionamento.

O casal está junto desde 2021. As duas se apaixonaram por Kaylie, colega de trabalho de ambas em uma creche e que celebrou o casamento das amigas como madrinha. Hoje, as três vivem juntas.

O trio falou sobre o relacionamento no programa ‘Love Don’t Judge’, que aborda entrevistas com vários casais fora dos padrões normativos. Apesar de trabalhar juntas, foi durante uma viagem para a Disney World, que o relacionamento evoluiu, quando Kaylie disse que tinha sentido uma conexão romântica com as duas, que afirmaram sentir o mesmo.

“Foi muito natural para nós porque já tínhamos aquela dinâmica de nós três sempre estarmos juntas. Acho que nosso relacionamento funciona porque temos a base de sermos melhores amigas”, afirmou Kaylie.

Trisal fez viagem | Foto: Reprodução

No entanto, parece que a família não aprovou a relação e dizem que o romance parece que é constituído por duas casadas e uma que não é. Ness disse que durante o programa que existem planos para o futuro, mas não divulgou informações. O trio compartilha o dia a dia e as vivências no TikTok.