Estado Islâmico assume autoria de ataques que mataram 84 no Irã | A TARDE

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) assumiu, nesta quinta-feira, 4, a autoria pelos ataques que deixaram pelo menos 84 mortos e outas 284 feridas durante uma procissão em homenagem ao general Qassem Soleimani, em Kerman, no Irã.

A mensagem foi anunciada em um canal dos terroristas no Telegram. No comunicado, o Estado Islâmico não divulgou as motivações para o atentado nem outras provas de autoria. Antes, representantes do governo iraniano levantaram a possibilidade de que os EUA e Israel estivessem por trás das explosões que aconteceram um dia depois de um ataque com drones matar um dos chefes do Hamas em Beirute, no Líbano.

Na quarta, o ataque aconteceu por meio de duas explosões contra a multidão a poucos metros do túmulo de Soleimani, que fica no cemitério de Kerman, a cerca de 800 quilômetros da capital Teerã.

Após o ataque, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o ataque foi feito por "inimigos malignos e criminosos da nação iraniana". "Os inimigos malignos e criminosos da nação iraniana criaram mais uma vez uma tragédia e martirizaram um grande número do nosso querido povo em Kerman, na atmosfera perfumada dos túmulos dos mártires em Kerman", declarou, em comunicado.