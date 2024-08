EUA negociam anistia para Maduro renunciar, diz jornal

Presidente venezuelano pode renunciar ao cargo - Foto: PEDRO RANCES MATTEY | AFP

Os Estados Unidos negociam uma possível a anistia ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, caso ele aceite renunciar ao mandato. A informação é do jornal americano ‘The Wall Street’.



De acordo com a publicação, a Casa Branca cogita oferecer uma espécie de perdão para o presidente venezuelano, reeleito no final de julho, e membros do seu governo, caso ele deixe o poder. A anistia evitaria possíveis perseguições ou até mesmo uma prisão.

A nova vitória de Maduro, no pleito realizado em 28 de julho, tem sido contestada pela oposição e por outros países, que alegam risco de fraude nas urnas. O presidente nêga qualquer interferência no processo eleitoral.

Brasil, Colômbia e México aguardam a divulgacão das atas eleitorais para que a vitória de Maduro seja reconhecida, na contramão de outras nações, como a Argentina e Uruguai.