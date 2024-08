Governo Lula não reconhecerá eleição de Maduro sem publicação das atas

A decisão vem após a Suprema Corte de Justiça da Venezuela anunciar neste sábado, 10, que iniciou a análise das atas eleitorais - Foto: Evaristo Sá | AFP

O governo brasileiro avisou ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não reconhecerá sua reeleição sem que haja a publicação das atas de todas as urnas usadas na disputa eleitoral contra Edmundo González. A informação é da jornalista Daniela Lima, da Globo News.

A decisão vem após a Suprema Corte de Justiça da Venezuela anunciar neste sábado, 10, que iniciou a análise das atas eleitorais. A corte afirmou que sua decisão será inapelável.

Segundo a jornalista, fontes da diplomacia brasileira alegam que o governo do presidente Lula não fará juízo de valor sobre a atuação da Corte venezuelana, mas que sem a apresentação das atas, não há como abonar o discurso de vitória de Maduro.

O governo do Brasil também não vai avalizar as atas publicadas pela oposição no país, por não serem as oficiais.