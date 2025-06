EUA vão verificar redes sociais de estudantes para conceder visto

Vistos para estudantes estrangeiros foram suspensos no fim de maio - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O Departamento de Estado dos EUA está reiniciando o processo de análise de vistos de estudantes. A partir de agora, estrangeiros que quiserem estudar no país terão que tornar públicos seus perfis em redes sociais para que as autoridades possam garantir que não contenham conteúdo antiamericano, segundas novas diretrizes publicadas nesta quarta-feira, 18.

Os Estados Unidos suspenderam temporariamente a emissão de vistos para estudantes estrangeiros no fim de maio, com o objetivo de elaborar os novos requisitos relacionados às redes sociais. A partir de agora, as autoridades voltarão a analisar os pedidos de agendamento.

“A revisão reforçada das redes sociais garantirá que melhoraremos examinando cada pessoa que tenta visitar nosso país”, declarou um funcionário do Departamento de Estado.

Os funcionários consulares americanos farão uma “investigação exaustiva” de todos os estudantes e candidatos ao intercâmbio, acrescentou a fonte. Para facilitar a revisão, os solicitantes de visto de estudante devem configurar todos os seus perfis em redes sociais como “públicos”, acrescentou.

Num decreto aprovado no dia de sua posse, o presidente Donald Trump pediu uma verificação mais rigorosa de antecedentes das pessoas que entram nos Estados Unidos, com o objetivo de garantir que "não apresentem atitudes hostis em relação a seus cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundamentais".

Os vistos de estudante têm sido um dos focos do governo Trump. Sua administração revogou milhares de vistos e tentou impedir que a Universidade de Harvard aceitasse estudantes estrangeiros.