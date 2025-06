Míssil iraniano atinge hospital israelense e deixa dezenas de feridos

O hospital de Soroka é o principal do sul de Israel - Foto: STRINGER, SUZANE DE OLIVEIRA / AFPTV / AFP

No sétimo dia de conflito contínuo, um hospital israelense foi atingido por um míssil disparado pelo Irã. O Hospital Soroka, o maior centro médico do sul de Israel, localizado em Beersheba, sofreu "danos extensos" e dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo informações do serviço de emergência do país.

De acordo com um oficial das Forças de Defesa de Israel, o Irã lançou dezenas de mísseis contra o território israelense, alguns dos quais atingiram áreas civis, incluindo o hospital. O impacto no Soroka ocorreu por volta das 7h, no horário local (1h em Brasília), conforme relatado pelo diretor da instituição.

O ministro da Defesa de Israel afirmou logo depois que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, “não pode continuar existindo”. "O covarde ditador iraniano... disparou especificamente contra hospitais e edifícios residenciais em Israel. Este é um dos crimes de guerra mais graves, e Khamenei terá que pagar por seus crimes", afirmou anteriormente o mesmo ministro, Israel Katz.

Juntamente com “o primeiro-ministro (Benjamin Netanyahu), ordenamos a intensificação dos ataques contra alvos estratégicos no Irão e contra a infraestrutura energética de Teerã, para eliminar as ameaças ao Estado de Israel e minar o regime dos aiatolás”, acrescentou.

"Ditadores terroristas iranianos dispararam mísseis contra o Hospital Soroka, em Bersheba, e contra civis. Faremos os tiranos de Teerã pagarem um preço alto", alertou Netanyahu na rede social X.

"Linha vermelha"

O ministro da saúde de Israel disse que o Irã cruzou uma fronteira ao atacar um grande hospital na cidade de Beer Sheva, no sul de Israel. "A linha vermelha foi cruzada. O regime ditatorial de Teerã cruzou a linha e está agindo como uma organização terrorista bárbara", disse Uriel Busso nesta quinta-feira, 19, no X.