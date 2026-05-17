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Europeus negociam passagem por Ormuz diretamente com Teerã

Desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, a travessia da passagem está fechada

Carla Melo
Por
A região registrava intenso tráfego diário, com dezenas de embarcações atravessando o estreito
A região registrava intenso tráfego diário, com dezenas de embarcações atravessando o estreito -

O governo iraniano afirmou neste sábado, 16, que países europeus que estão negociando com o Irã para obter autorização para atravessar o Estreito de Ormuz, para passagem de petróleo que está bloqueada desde o início da guerra no Oriente Médio.

"Após a passagem de navios provenientes de países do leste da Ásia, em particular da China, do Japão e do Paquistão, hoje recebemos informações de que há europeus que iniciaram negociações com a Marinha da Guarda Revolucionária" para cruzar o estreito, anunciou a emissora, sem especificar os nomes desses países.

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Desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, a travessia da passagem está fechada, com passagens de poucos navios.

O presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, afirmou que o país implementou "um mecanismo profissional de gestão do tráfego" no Estreito de Ormuz, que em breve estará operacional.

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“Serão beneficiados (pelo mecanismo) apenas os navios comerciais e as partes que cooperarem com o Irã”, enfatizou, antes de afirmar que "serão cobradas as taxas correspondentes pelos serviços especializados".

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Tags

guerra no oriente médio mundo Petróleo

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