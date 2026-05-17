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'FARMOU AURA'?

Papa Leão XIV reproduz trend ao som de funk e viraliza; veja vídeo

Pontífice aparece em vídeo interagindo com crianças

Edvaldo Sales
Por
Pontífice aparece em vídeo interagindo com crianças
Pontífice aparece em vídeo interagindo com crianças -

O Papa Leão XIV virou assunto após um vídeo dele fazendo uma trend viralizada entre jovens ser publicado nas redes sociais e chamar atenção no sábado, 16.

A gravação foi publicada pelo padre italiano Don Roberto Fiscer e mostra o pontífice interagindo com crianças durante uma missa no Salão das Bênçãos, localizado no Palácio Apostólico do Vaticano.

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No vídeo, o Papa aparece fazendo reproduzindo a trend six seven’ (‘seis e sete’), que consiste em fazer um movimento com as mãos enquanto se repete os números referidos.

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O padre publicou o vídeo no Instagram ao som do funk Six Seven’, de Laurinha Costa, DJ Cabello e DJ Tchouzen. A música tem feito sucesso em correntes no TikTok e em outras redes sociais.

Don Roberto Fiscer é um padre genovês conhecido por unir brincadeiras, ironia e a fé. No TikTok, ele costuma publicar vídeos com trends e memes a fim de evangelizar o público jovem de forma criativa.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Don Roberto Fiscer (@donrobertofiscer)

Six seven

Não há uma origem correta para o uso do termo ‘six seven’ ter se tornado tão popular entre os jovens.

A trend se assemelha a expressões que tomaram conta das redes sociais nos últimos meses, como ‘farmar aura’, que significa fazer coisas para parecer mais interessante, misterioso, estiloso ou respeitado diante dos outros — muitas vezes de forma meio exagerada ou irônica.

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Papa Leão XIV

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