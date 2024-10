Ex-prefeita presa por corrupção abre canal adulto na internet

Cathy Barriga - Foto: Reprodução

Em prisão domiciliar por roubar dinheiro público, uma ex-prefeita resolveu aproveitar o 'tempo livre' para produzir conteúdo adulto. Em comunicado, Cathy Barriga diz que pretende mostrar “seu lado mais travesso”.

Em seu perfil no Instagram, a ex-modelo e ex-estrela da televisão compartilhou um vídeo ao estilo “bastidores”, mostrando luzes semelhantes às de um estúdio e parte da sua rotina.

“Já passei pelo processo de questionar o quão injusto estou vivendo . Mas a verdade é que a vida continua”, diz ela na gravação.

“Tudo está em constante movimento. Mas a verdade é que quando você não tem dúvidas sobre quem você é, não importa mais o que dizem de você. Porque em algum momento dessa história, tudo volta à sua gênese e coloca tudo em ordem. seu lugar”, completa o vídeo. As informações foram divulgadas pelo portal El Mundo.

Cathy é ex-prefeita da cidade de Maipú, no Chile. Ela foi acusada, pelo Ministério Público do país, de criar uma estrutura organizacional para destinar recursos públicos a meios fraudulentos. Ela chegou a alterar o orçamento municipal com despesas multimilionárias, para valorizar a própria administração.

O gerente da Onfayer, Christian Rubio, disse na segunda-feira (14), em entrevista a um programa de televisão chileno, que Barriga arrecadou mais de sete milhões de pesos chilenos em um único dia (aproximadamente R$ 39.739,00).

Os usuários da plataforma de conteúdo adulto, que quiserem acessar fotos e vídeos privados de Cathy Barriga, precisarão pagar cerca de R$ 147,60 por mês.