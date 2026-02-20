Explosão fatal de caminhão forma nuvem gigante de gás e fogo no Chile

Siga o A TARDE no Google

Explosão causou a morte de 4 pessoas - Foto: Reprodução | X

Um caminhão-tanque explodiu nesta quinta-feira, 19, em uma rodovia na Região Metropolitana de Santiago, capital do Chile, e criou uma gigantesca nuvem de gás. O acidente deixou quatro mortos e ao menos 17 feridos.

A câmera de monitoramento da via registrou o momento exato em que o incidente ocorreu. São cenas que impressionam e causam angústia.

Uma violenta explosão de um caminhão-tanque de gás liquefeito ocorreu na última quinta-feira, 19, no distrito de Renca, na Região Metropolitana de Santiago, Chile, resultando em pelo menos 4 mortos e 17 feridos. pic.twitter.com/wd7wFM52uO — JAMES WEBB (@jameswebb_nasa) February 20, 2026

Uma enorme nuvem de gás começou a se espalhar rapidamente pela rodovia e, de repente, uma explosão acontece criando chamas gigantescas. A explosão danificou mais de 50 veículos.

De acordo com o governador metropolitano, Claudio Orrego, a rodovia General Velásquez, do cruzamento com a Dorsal até a Rodovia Central, ficou totalmente interditada durante todo o dia.

Vítimas com ferimentos graves

Uma das vítimas teve queimaduras em 100% do corpo e sua sobrevivência é incerta. Os outros quatro sofreram queimaduras em cerca de 60% do corpo e também se encontram em estado extremamente crítico.

As autoridades estão investigando a causa do incidente.