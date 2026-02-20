Menu
MUNDO
MUNDO

Pacote explode em prédio federal na Argentina e deixa três feridos

Esquadrão antibombas foi acionado após detonação de encomenda em edifício

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

20/02/2026 - 16:36 h

Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires
Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires

Três pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 20, após a explosão de um pacote de correspondência na Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires, na Argentina. O caso aconteceu no início da tarde local em um edifício localizado a cerca de 800 metros da Casa de Governo (Casa Rosada).

Dois dos feridos precisaram ser transferidos com queimaduras para um centro de atendimento próximo, mas passam bem. As informações preliminares são da Polícia da Cidade de Buenos Aires.

Segundo o relatório policial, no momento da explosão o pessoal da Gendarmaria manipulava uma encomenda que havia sido recebida quatro meses antes.

Explosão em prédio da Gendarmaria mobiliza esquadrão antibombas
Foto: LUIS ROBAYO / AFP

A força de segurança federal, que atua na proteção de fronteiras e objetivos estratégicos, agora isola a área para perícia técnica. No local trabalhavam agentes do esquadrão antibombas.

A ministra da Segurança nacional, Alejandra Monteoliva, esteve presente no local do incidente minutos após a detonação, mas se retirou sem responder aos questionamentos da imprensa.

O que é a Gendarmaria Nacional Argentina?

A instituição é uma das principais forças de segurança federal do país vizinho. Além de patrulhar as fronteiras terrestres, a Gendarmaria é responsável pela segurança de pontos estratégicos e atua em operações de segurança interna de alta complexidade.

Imagem ilustrativa da imagem Pacote explode em prédio federal na Argentina e deixa três feridos
Foto: LUIS ROBAYO / AFP

