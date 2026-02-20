MUNDO
Pacote explode em prédio federal na Argentina e deixa três feridos
Esquadrão antibombas foi acionado após detonação de encomenda em edifício
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
Três pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 20, após a explosão de um pacote de correspondência na Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires, na Argentina. O caso aconteceu no início da tarde local em um edifício localizado a cerca de 800 metros da Casa de Governo (Casa Rosada).
Dois dos feridos precisaram ser transferidos com queimaduras para um centro de atendimento próximo, mas passam bem. As informações preliminares são da Polícia da Cidade de Buenos Aires.
Segundo o relatório policial, no momento da explosão o pessoal da Gendarmaria manipulava uma encomenda que havia sido recebida quatro meses antes.
A força de segurança federal, que atua na proteção de fronteiras e objetivos estratégicos, agora isola a área para perícia técnica. No local trabalhavam agentes do esquadrão antibombas.
Leia Também:
A ministra da Segurança nacional, Alejandra Monteoliva, esteve presente no local do incidente minutos após a detonação, mas se retirou sem responder aos questionamentos da imprensa.
O que é a Gendarmaria Nacional Argentina?
A instituição é uma das principais forças de segurança federal do país vizinho. Além de patrulhar as fronteiras terrestres, a Gendarmaria é responsável pela segurança de pontos estratégicos e atua em operações de segurança interna de alta complexidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes