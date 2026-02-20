Pacote explode em prédio federal na Argentina e deixa três feridos

Siga o A TARDE no Google

Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires - Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Três pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 20, após a explosão de um pacote de correspondência na Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires, na Argentina. O caso aconteceu no início da tarde local em um edifício localizado a cerca de 800 metros da Casa de Governo (Casa Rosada).

Dois dos feridos precisaram ser transferidos com queimaduras para um centro de atendimento próximo, mas passam bem. As informações preliminares são da Polícia da Cidade de Buenos Aires.

Segundo o relatório policial, no momento da explosão o pessoal da Gendarmaria manipulava uma encomenda que havia sido recebida quatro meses antes.

Explosão em prédio da Gendarmaria mobiliza esquadrão antibombas | Foto: LUIS ROBAYO / AFP

A força de segurança federal, que atua na proteção de fronteiras e objetivos estratégicos, agora isola a área para perícia técnica. No local trabalhavam agentes do esquadrão antibombas.

A ministra da Segurança nacional, Alejandra Monteoliva, esteve presente no local do incidente minutos após a detonação, mas se retirou sem responder aos questionamentos da imprensa.

O que é a Gendarmaria Nacional Argentina?

A instituição é uma das principais forças de segurança federal do país vizinho. Além de patrulhar as fronteiras terrestres, a Gendarmaria é responsável pela segurança de pontos estratégicos e atua em operações de segurança interna de alta complexidade.