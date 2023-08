Filho de presidente da Colômbia é preso acusado de lavagem de dinheiro

O filho do presidente da Colômbia, Nicolás Petro, foi preso neste sábado, 29, em Barranquilla após investigação que apura suposta lavagem de dinheiro e enriquecimento ilegal, conforme informou a Procuradoria-Geral do país. As informações são da agência internacional de notícias Reuters.

O gabinete do procurador-geral, em comunicado, afirmou que “vão ser formuladas acusações pelos crimes mencionados e medidas de restrição de liberdade vão ser solicitadas” contra Nicolás e a ex-mulher Daysuris del Carmen Vasquez, também foi presa operação.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou a prisão do filho por intermédio do Twitter e disse que não vai intervir ou pressionar as decisões do procurador-geral. O pai desejou “sorte e força” a Nicolás.

De acordo com a Reuters, Daysuris Vasquez afirmou em entrevista, no início de 2023, que duas pessoas acusadas de envolvimento com tráfico de drogas deram dinheiro a Nicolás para a campanha de Gustavo Petro.

Nicolás, que também é político no departamento de Atlántico, no Caribe colombiano, já foi acusado de receber dinheiro de traficantes de drogas em troca de incluí-los nos acordos de paz que Petro tenta firmar com facções do país.