Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APÓS 30 ANOS

Fim de uma era: shopping famoso é vendido por R$ 705 milhões

Terreno onde fica shopping, que fechará as portas, foi leiloado pelo governo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/12/2025 - 8:15 h | Atualizada em 22/12/2025 - 8:27
Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo
Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo -

Após quase três décadas de funcionamento, o Shopping Portal Palermo, que foi inaugurado em 1996, se tornou um dos centros comerciais mais tradicionais de Buenos Aires, na Argentina, e um marco do bairro de Palermo Chico.

O terreno onde fica o empreendimento foi leiloado pelo governo e arrematado pela empresa Consultatio por cerca de 127 milhões de dólares (R$ 705 milhões). Com isso, o shopping deve encerrar definitivamente suas atividades até dezembro de 2026.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A venda abre caminho para um ambicioso projeto urbano. No espaço hoje ocupado pelo centro de compras, entre as avenidas Cerviño e Bullrich, será construído um mega distrito de uso misto, com investimento superior a 350 milhões de dólares. O plano prevê a integração de moradias, áreas comerciais, espaços culturais e praças abertas, redesenhando a paisagem e o cotidiano da região.

Leia Também:

Natal: confira os horários de funcionamento dos shoppings de Salvador e RMS
Gigante dos cosméticos inaugura sua primeira loja em grande shopping de Salvador
Grande rede de cinemas deixa principal shopping de cidade baiana

Três décadas como símbolo de Palermo Chico

Durante quase 30 anos, o Portal Palermo fez parte da rotina de moradores e turistas. O shopping se consolidou como ponto de encontro do bairro, reunindo lojas, serviços e opções de lazer que impulsionaram a economia local.

Mais do que um espaço de compras, o centro comercial ganhou relevância social e cultural. Famílias, jovens e visitantes encontravam no local um ambiente organizado, com circulação fácil e áreas de convivência, fatores que contribuíam para a sensação de segurança e conforto em Palermo Chico.

Venda milionária

A decisão de encerrar as atividades do shopping veio após uma licitação organizada pelo governo, que colocou o terreno à disposição da iniciativa privada. A Consultatio apresentou a proposta vencedora e assumiu o compromisso de transformar completamente a área.

O valor pago evidencia o peso estratégico do imóvel, localizado em uma das regiões mais valorizadas da capital argentina. A partir da operação, o antigo shopping deixa de ser apenas um centro comercial para se tornar a base de um grande projeto urbano multifuncional.

Novo distrito

O projeto da Consultatio prevê a criação de um complexo moderno, combinando residências, comércio, cultura e espaços públicos. A proposta inclui arquitetura contemporânea e paisagismo voltado à valorização de áreas verdes e da circulação de pedestres.

A ideia é que o novo distrito funcione como um polo urbano completo, reunindo moradia, trabalho, lazer e cultura em um mesmo endereço — no lugar onde hoje funciona o Shopping Portal Palermo.

Impactos

Até o fechamento definitivo, previsto para 2026, as lojas instaladas no shopping terão de desocupar o espaço e buscar novos pontos na cidade. Para muitas marcas, o processo envolve renegociação de contratos, reorganização logística e redefinição de estratégias para manter a proximidade com o público.

O impacto também atinge funcionários e prestadores de serviço que dependem do fluxo diário de clientes. Diante desse cenário, cresce a tendência de migração para plataformas digitais e fortalecimento das vendas on-line como forma de compensar a perda do ponto físico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Argentina shopping

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x