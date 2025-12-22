Fim de uma era: shopping famoso é vendido por R$ 705 milhões

Terreno onde fica shopping foi leiloado pelo governo - Foto: Imagem gerada por IA

Após quase três décadas de funcionamento, o Shopping Portal Palermo, que foi inaugurado em 1996, se tornou um dos centros comerciais mais tradicionais de Buenos Aires, na Argentina, e um marco do bairro de Palermo Chico.

O terreno onde fica o empreendimento foi leiloado pelo governo e arrematado pela empresa Consultatio por cerca de 127 milhões de dólares (R$ 705 milhões). Com isso, o shopping deve encerrar definitivamente suas atividades até dezembro de 2026.

A venda abre caminho para um ambicioso projeto urbano. No espaço hoje ocupado pelo centro de compras, entre as avenidas Cerviño e Bullrich, será construído um mega distrito de uso misto, com investimento superior a 350 milhões de dólares. O plano prevê a integração de moradias, áreas comerciais, espaços culturais e praças abertas, redesenhando a paisagem e o cotidiano da região.

Três décadas como símbolo de Palermo Chico

Durante quase 30 anos, o Portal Palermo fez parte da rotina de moradores e turistas. O shopping se consolidou como ponto de encontro do bairro, reunindo lojas, serviços e opções de lazer que impulsionaram a economia local.

Mais do que um espaço de compras, o centro comercial ganhou relevância social e cultural. Famílias, jovens e visitantes encontravam no local um ambiente organizado, com circulação fácil e áreas de convivência, fatores que contribuíam para a sensação de segurança e conforto em Palermo Chico.

Venda milionária

A decisão de encerrar as atividades do shopping veio após uma licitação organizada pelo governo, que colocou o terreno à disposição da iniciativa privada. A Consultatio apresentou a proposta vencedora e assumiu o compromisso de transformar completamente a área.

O valor pago evidencia o peso estratégico do imóvel, localizado em uma das regiões mais valorizadas da capital argentina. A partir da operação, o antigo shopping deixa de ser apenas um centro comercial para se tornar a base de um grande projeto urbano multifuncional.

Novo distrito

O projeto da Consultatio prevê a criação de um complexo moderno, combinando residências, comércio, cultura e espaços públicos. A proposta inclui arquitetura contemporânea e paisagismo voltado à valorização de áreas verdes e da circulação de pedestres.

A ideia é que o novo distrito funcione como um polo urbano completo, reunindo moradia, trabalho, lazer e cultura em um mesmo endereço — no lugar onde hoje funciona o Shopping Portal Palermo.

Impactos

Até o fechamento definitivo, previsto para 2026, as lojas instaladas no shopping terão de desocupar o espaço e buscar novos pontos na cidade. Para muitas marcas, o processo envolve renegociação de contratos, reorganização logística e redefinição de estratégias para manter a proximidade com o público.

O impacto também atinge funcionários e prestadores de serviço que dependem do fluxo diário de clientes. Diante desse cenário, cresce a tendência de migração para plataformas digitais e fortalecimento das vendas on-line como forma de compensar a perda do ponto físico.