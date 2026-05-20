HOME > MUNDO

Fim do veto: China libera frigoríficos brasileiros para exportar carne

Anúncio foi feito na terça-feira, 19, pelo Ministério da Agricultura

Edvaldo Sales
Anúncio foi feito na terça-feira, 19, pelo Ministério da Agricultura
Anúncio foi feito na terça-feira, 9, pelo Ministério da Agricultura - Foto: Divulgação | Abiec

A China retirou a suspensão de três frigoríficos brasileiros para que eles voltem a exportar carne bovina ao país asiático, segundo o Ministério da Agricultura.

O anúncio foi feito na terça-feira, 19, durante reunião do ministro da pasta, André de Paula, com a ministra da Administração-Geral das Alfândegas da China (GACC), Sun Meijun, em Pequim.

Os frigoríficos estavam suspensos para comercialização na China desde março de 2025.

De acordo com dados públicos da GACC, o Brasil tem, atualmente, 66 frigoríficos aptos a exportar carne bovina para o país chinês.

As autoridades sanitárias chinesas anunciaram, para o próximo mês, o início da certificação eletrônica para produtos cárneos.

O governo brasileiro destacou o avanço nos entendimentos técnicos sobre os requisitos sanitários e quarentenários para a exportação de carne suína e subprodutos do Brasil para a China.

Segundo André de Paula, “trata-se de um resultado positivo do diálogo técnico e da cooperação construídos entre nossas instituições ao longo dos últimos anos. Esse avanço representa uma importante conquista sanitária e comercial para ambos os países e reflete o elevado nível de confiança e cooperação entre Brasil e China”.

