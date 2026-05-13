Brasil terá 15 dias para evitar bloqueio à carne brasileira

- Foto: Divulgação | Abramilho

O Brasil já tem prazo para tentar suspender o embargo da União Europeia (UE) de suspender proteína animal aos países europeus. Durante 15 dias, o governo brasileiro se reunirá com o longínquo parceiro comercial e tentar reverter até o dia 3 de setembro as cancelas comerciais recém firmadas.

Na terça-feira, 12, o governo foi surpreendido por um embargo na exportação de carne a países europeus após análises sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária, dias após o acordo firmado entre o Brasil com a União Europeia, estreitando a relação comercial entre as potências econômicas.

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Imediatamente após decisão que determina a suspensão da exportação a partir do dia 3 de setembro, o governo afirmou que tomará medidas necessárias para reverter a medida e garantir o fluxo de vendas desses produtos para o mercado europeu que está em vigor há 40 anos.

Dentre essas ações, o governo anunciou que deve apostar em conversas com o bloco europeu durante 15 dias, a fim de fortalecer a confiança do setor de proteína animal. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, as movimentações foram iniciadas nesta quarta-feira, 13, através do encontro de Pedro Miguel de Costa e Silva, embaixador no Ministério das Relações Exteriores com a UE, em Bruxelas.

“Fomos confiantes nessa questão com a União Europeia [...]. Em 15 dias os esclarecimentos vão ser dados, com todas as informações técnicas. Essa relação comercial é sempre sem monotonia, sempre interessante. O Mercosul, que não fazia acordo há mais de uma década, agora é o maior acordo entre países do mundo”, disse ele durante o Congresso Abramilho, em Brasília.

Segundo o ministro de Agricultura e Pecuária (MAPA), André de Paula, a reunião de hoje jogou luz sobre os próximos passos que o Brasil deve tomar no setor.

“Ficaram acordados alguns pontos ainda incipientes, mas vamos seguir tendo reuniões muito importantes. Vamos tomar todas as medidas que o governo brasileiro e o setor privado precisarem de tomar para nos adequarmos a essas exigências. Inclusive, houve sinalização positiva de que as questões relativas às nossas proteínas animais serão analisadas cadeia a cadeia”, continuou ele.

Paralelamente a isso, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços defendeu as medidas realizadas pelo Brasil no controle sanitário na produção e exportação de carne bovina para parceiros comerciais, mas reforçou que o país deve atender às medidas necessárias para reforçar os laços comerciais com a UE.

“Nós somos um exemplo do mundo de cuidado sanitário, tanto em proteína animal, quanto proteína vegetal”, disse Alckmin.

Por outro lado, André de Paula, afirmou que a medida da União Europeia de suspender a exportação da proteína animal ainda não afetou o Brasil, apesar de o acordo ser o maior estabelecido no mercado brasileiro em mais de 40 anos.

“Não por acaso, fornecemos para mais de 170 mercados. Há 40 anos, fornecemos para a Europa. O que aconteceu ontem não alterou nada o status atual. Ontem nós exportamos carne para a Europa, hoje nós vamos exportar carne para a Europa e nós vamos seguir exportando carne para a Europa. Fomos pegos de surpresa ontem porque foi uma antecipação de uma questão que estava sendo tratada tecnicamente”, disse o ministro que assumiu a pasta há mais de um mês.

Acordo Mercosul-UE

Sob a perspectiva de construir pontes na atração de novos investimentos, surgimento de sociedades, além de entrada de joint ventures e novos negócios, o acordo Mercosul-UE iniciou há dois dias as primeiras operações com cotas tarifária, com aprovação de oito licenças de exportação e seis de licença de importação sobre diversos produtos e serviços europeus.

Entre as licenças estão operações de carne bovina fresca e congelada, carne de aves desossadas, cachaças e dentre outras que terão tarifa zero dentro das cotas previstas.

*A repórter viajou para Brasília à convite do Abramilho.

